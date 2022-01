No green pass, a Torino nasce il Comitato di Liberazione Nazionale (Di martedì 4 gennaio 2022) Il nome che hanno usato è identico a quello coniato nel 1943 in opposizione al fascismo e all’occupazione nazista: Comitato di Liberazione Nazionale. Ma dietro al nuovo CLN che si oppone questa volta al ‘green pass’ c’è l’ex candidato sindaco di Torino, il giurista Ugo Mattei, fervente oppositore del certificato. Dopo che l’8 dicembre scorso, quando insieme al filosofo Massimo Cacciari e Carlo Freccero aveva presentato il Comitato scientifico ‘Commissione Dupre’ (Dubbio e Precauzione), questa è la volta del Comitato politico. E dal neonato CLN viene lanciato un appello per l’8 gennaio, in piazza a Torino. Ecco il manifesto: Formiamo il Comitato di Liberazione Nazionale! Le ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 4 gennaio 2022) Il nome che hanno usato è identico a quello coniato nel 1943 in opposizione al fascismo e all’occupazione nazista:di. Ma dietro al nuovo CLN che si oppone questa volta al ‘’ c’è l’ex candidato sindaco di, il giurista Ugo Mattei, fervente oppositore del certificato. Dopo che l’8 dicembre scorso, quando insieme al filosofo Massimo Cacciari e Carlo Freccero aveva presentato ilscientifico ‘Commissione Dupre’ (Dubbio e Precauzione), questa è la volta delpolitico. E dal neonato CLN viene lanciato un appello per l’8 gennaio, in piazza a. Ecco il manifesto: Formiamo ildi! Le ...

