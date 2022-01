Manuale per cancellare un video DeepNude e Deepfake la società tecnologia CEO Cristian Nardi esprime preoccupazione (Di martedì 4 gennaio 2022) A chi rivolgersi per cancellare un video virale di Deep Nude? a questa domanda risponde Cristian Nardi fondatore della prima agenzia di WEB REPUTATION – la società tecnologia da anni in prima linea per contrastare il fenomeno Deep Nude La scorsa settimana alla conferenza sulla sicurezza informatica Black Hat a Las Vegas, il Comitato nazionale democratico ha cercato di aumentare la consapevolezza sui pericoli dei video controllati dall’intelligenza artificiale mostrando un video Deepfake del presidente della DNC Tom Perez . I Deepfake sono video che sono stati manipolati, utilizzando strumenti di deep learning , per sovrapporre il volto di una persona a un video di qualcun altro. Con ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 gennaio 2022) A chi rivolgersi perunvirale di Deep Nude? a questa domanda rispondefondatore della prima agenzia di WEB REPUTATION – lada anni in prima linea per contrastare il fenomeno Deep Nude La scorsa settimana alla conferenza sulla sicurezza informatica Black Hat a Las Vegas, il Comitato nazionale democratico ha cercato di aumentare la consapevolezza sui pericoli deicontrollati dall’intelligenza artificiale mostrando undel presidente della DNC Tom Perez . Isonoche sono stati manipolati, utilizzando strumenti di deep learning , per sovrapporre il volto di una persona a undi qualcun altro. Con ...

