Juventus, il messaggio di Pjanic a De Ligt: «Non fare come me…» (Di martedì 4 gennaio 2022) L'ex Juventus Pjanic ha lanciato un messaggio a De Ligt in merito alle voci sul Barcellona L'ex centrocampista della Juve, Miralem Pjanic, è stato intervistato da Tuttosport. L'attuale calciatore del Besiktas è stato interrogato anche sul futuro di Matthijs de Ligt, al quale ha voluto dare un consiglio. Questa l'apertura del quotidiano torinese sulle parole del bosniaco. MORATA – «Saprà bene cosa fare. L'unico consiglio che darei a chiunque è di pensarci bene prima di lasciare un posto dove sei felice anche se in un altro ti offrono di più». DE Ligt – «È felice alla Juventus e quando sei felice, meglio restarci». LEGGI L'INTERVISTA INTEGRALE SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

