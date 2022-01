Juan Carrito terrorizzato dai botti di Capodanno: si rifugia impaurito tra le montagne dell’Abruzzo (Di martedì 4 gennaio 2022) Si torna a parlare di Juan Carrito, l’orso di due anni diventato una star dei social per le sue ‘originali’ incursioni nei centri abitati dell’Abruzzo. Secondo Il Mattino, infatti, l’animale si è fortemente spaventato a causa dei botti di fine anno e per questo rintanato tra le montagne del parco nazionale. Probabilmente non si farà vedere ancora per un po’, almeno fino a quando quei rumori assordanti delle esplosioni non saranno che un ricordo lontano. La situazione si fa dunque sempre più complessa. Gli esperti cercano continuamente di ridurre al minimo il possibile conflitto tra comunità locali e orso, così come i rischi per la sopravvivenza dell’animale protetto, assicurando il mantenimento della pubblica sicurezza. Il percorso intrapreso dall’Ente Parco è quello della rieducazione e della messa in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Si torna a parlare di, l’orso di due anni diventato una star dei social per le sue ‘originali’ incursioni nei centri abitati. Secondo Il Mattino, infatti, l’animale si è fortemente spaventato a causa deidi fine anno e per questo rintanato tra ledel parco nazionale. Probabilmente non si farà vedere ancora per un po’, almeno fino a quando quei rumori assordanti delle esplosioni non saranno che un ricordo lontano. La situazione si fa dunque sempre più complessa. Gli esperti cercano continuamente di ridurre al minimo il possibile conflitto tra comunità locali e orso, così come i rischi per la sopravvivenza dell’animale protetto, assicurando il mantenimento della pubblica sicurezza. Il percorso intrapreso dall’Ente Parco è quello della rieducazione e della messa in ...

Advertising

Sandro_sr74 : L’orso Juan Carrito è scappato spaventato dai botti di Capodanno - greenMe_it : L’orso Juan Carrito è scappato spaventato dai botti di Capodanno - RosannaMarani : I botti fanno scappare anche Juan Carrito: l'orso di Roccaraso si rifugia in montagna - BLIND_DATA24 : I botti fanno scappare anche Juan Carrito: l'orso di Roccaraso si rifugia in montagna - CinziaBear : Buon anno Juan Carrito, si cerca un lieto fine per la favola italiana -