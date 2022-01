Insigne firma col Toronto: a cena in un ristorante a Roma – VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne firma col Toronto, il capitano del Napoli ha incontrato i dirigenti canadesi a poche ore dalla sfida con la Juventus. La cena è stata documentata da un VIDEO di Repubblica che ha reso noto l’incontro tra Insigne ed i dirigenti del Toronto andato in scena in una stanza dell’hotel St. Regis, a due passi dalla Stazione Termini. Il capitano del Napoli con il maglione con il collo alto bianco ha passato una serata insieme al suo agente Vincenzo Pisacane, per definire e siglare l’accordo con la società canadese che milita in MLS. Presente all’incontro anche l’intermediario dell’affare Andrea D’Amico oltre alla moglie Jenny. Insigne ha passato il pomeriggio con i dirigente del club canadese, poi l’accordo definitivo in serata ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzocol, il capitano del Napoli ha incontrato i dirigenti canadesi a poche ore dalla sfida con la Juventus. Laè stata documentata da undi Repubblica che ha reso noto l’incontro traed i dirigenti delandato in sin una stanza dell’hotel St. Regis, a due passi dalla Stazione Termini. Il capitano del Napoli con il maglione con il collo alto bianco ha passato una serata insieme al suo agente Vincenzo Pisacane, per definire e siglare l’accordo con la società canadese che milita in MLS. Presente all’incontro anche l’intermediario dell’affare Andrea D’Amico oltre alla moglie Jenny.ha passato il pomeriggio con i dirigente del club canadese, poi l’accordo definitivo in serata ...

Advertising

DiMarzio : #Insigne, incontro a Roma con il @TorontoFC per la firma - capuanogio : #Insigne guadagnerà 11 milioni netti a Toronto più bonus che lo potranno portare a 15 e sarà il giocatore più pagat… - claudioruss : L'annuncio di @repubblica: Lorenzo #Insigne ha firmato nel tardo pomeriggio con #Toronto a Roma, in una stanza dell… - infoitsport : Insigne, c'è la firma con il Toronto: contratto di 5 anni e mezzo - VIDEO - infoitsport : Insigne-Toronto: c'è la firma. Il capitano del Napoli giocherà in Mls -