Il Paradiso delle signore trama 5 gennaio: arriva zia Ernesta, Stefania fa una confessione (Di martedì 4 gennaio 2022) La trama della puntata di mercoledì 5 gennaio del Paradiso delle signore rivela che Ezio e Veronica si troveranno costretti a richiedere l'intervento di zia Ernesta. Per potersi sposare, infatti, è necessario che la donna procuri il certificato di morte di Gloria. Quando la zia tornerà a Milano, Stefania sarà molto felice di rivederla. La L'articolo proviene da KontroKultura.

