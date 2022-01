I nostri pezzi preferiti del 2021

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 4 gennaio 2022) Un altro anno è passato – un anno straordinario come tutti, più di tutti. L’anno dello sport italiano, degli ultimi (speriamo) stadi vuoti, della bolla di Tokyo, delle rinascite, della decandenza, delle sorprese. Per noi un anno di articoli, circa 720, come sapete molto lunghi. Visto che la nostra soglia d’attenzione per prima si abbassa ogni mese che passa e tutti abbiamo una pagina in cui conserviamo centinaia di articoli che chissà quando leggeremo lasciateci quest’ultima occasione per rispolverare ipubblicati nelche secondo noi meritano una lettura., cioè, scelti dalla nostra redazione per la loro cura, per la godibilità della lettura, per la profondità del punto di vista ma che sono stati letti meno di quanto ci aspettassimo (proprio per la loro cura, per la godibilità della lettura, per la profondità del punto ...