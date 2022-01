Gigi Buffon positivo al Covid

(Di martedì 4 gennaio 2022) Gianluigiè risultatoal. Ad annunciarlo in una nota il Parma. La positività del campione del mondo a Germania 2006 è emersa nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal club a ogni componente del gruppo squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi. “Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali”, fa sapere la società. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra. L'articolo proviene da Italia Sera.

