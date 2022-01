GF Vip, la Casa spaccata in due: volano insulti tra i concorrenti (Di martedì 4 gennaio 2022) L'ultima puntata del GF Vip è stata scandita da scontri al vetriolo. Al termine della diretta, i concorrenti si sono ritrovati divisi in due fazioni e sono volati insulti davvero pesanti. Chi è contro chi e qual è il motivo di tanto «odio»? GF Vip: la Casa è spaccata in due Dopo oltre 3 mesi di convivenza forzata, i concorrenti del GF Vip sono arrivati ai ferri corti. Al termine dell'ultima diretta, la Casa è apparsa per la prima volta schierata in due fazioni agguerritissime. Da un lato troviamo il gruppo composto da Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Carmen Russo e Davide Silvestri; mentre dall'altro Lulù e Jessica Selassié, Manuel Bortuzzo, Sophie Codegoni, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano, Federica Calemme, Miriana Trevisan e Giacomo Urtis. I ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 gennaio 2022) L'ultima puntata del GF Vip è stata scandita da scontri al vetriolo. Al termine della diretta, isi sono ritrovati divisi in due fazioni e sono volatidavvero pesanti. Chi è contro chi e qual è il motivo di tanto «odio»? GF Vip: lain due Dopo oltre 3 mesi di convivenza forzata, idel GF Vip sono arrivati ai ferri corti. Al termine dell'ultima diretta, laè apparsa per la prima volta schierata in due fazioni agguerritissime. Da un lato troviamo il gruppo composto da Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Carmen Russo e Davide Silvestri; mentre dall'altro Lulù e Jessica Selassié, Manuel Bortuzzo, Sophie Codegoni, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano, Federica Calemme, Miriana Trevisan e Giacomo Urtis. I ...

