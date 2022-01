Gazzetta – Laudisa | “De Laurentiis pensa al futuro | rottura totale con Insigne”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 gennaio 2022) Carlogiornalista delladello Sport parla del trasferimento dial Toronto: “con De“.ha accettato la faraonica proposta del club canadese e dal giugno del 2022 andrà a giocare in MLS. Una scelta di vita quella di, molto criticata dai tifosi, anche se l’offerta del Toronto era veramente irrinunciabile. Oraresta a disposizione di Spalletti che ne avrà più che bisogno per la sfida con la Juve, dato che anche Fabian Ruiz non riuscirà a recuperare.in MLS: la posizione diA Radio Marte Carloesprime il suo pensiero sual Toronto e dice: Evidentemente l’accordo tra ...