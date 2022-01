Dove investire nel 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Azioni, obbligazioni, il sempreverde mattone e per i più spericolati le criptovalute: quali opportunità offre il nuovo anno a chi vuole investire? Ne abbiamo parlato con Salvatore Gaziano, direttore investimenti della società di consulenza indipendente SoldiExpert Scf. Come si è aperto il 2022 sul fronte degli investimenti?«Dopo un 2021 smagliante per gli investimenti azionari, con l’indice Ftse World salito di oltre il 17%, il nuovo anno si è aperto tutto sommato bene nei primi giorni di contrattazione. Questo nonostante la quarta ondata di contagi Covid-19 in molti Paesi nel mondo, che ha condizionato negativamente diversi settori fra cui il turismo e i viaggi. Nelle ultime settimane sono però proprio questi settori a mostrare un forte recupero - l'indice Eurostoxx Travel & Leisure ha segnato un aumento di oltre il 10% nel mese di dicembre -come ... Leggi su panorama (Di martedì 4 gennaio 2022) Azioni, obbligazioni, il sempreverde mattone e per i più spericolati le criptovalute: quali opportunità offre il nuovo anno a chi vuole? Ne abbiamo parlato con Salvatore Gaziano, direttore investimenti della società di consulenza indipendente SoldiExpert Scf. Come si è aperto ilsul fronte degli investimenti?«Dopo un 2021 smagliante per gli investimenti azionari, con l’indice Ftse World salito di oltre il 17%, il nuovo anno si è aperto tutto sommato bene nei primi giorni di contrattazione. Questo nonostante la quarta ondata di contagi Covid-19 in molti Paesi nel mondo, che ha condizionato negativamente diversi settori fra cui il turismo e i viaggi. Nelle ultime settimane sono però proprio questi settori a mostrare un forte recupero - l'indice Eurostoxx Travel & Leisure ha segnato un aumento di oltre il 10% nel mese di dicembre -come ...

