Diana Del Bufalo torna a parlare della polemica sui vaccini che l’ha coinvolta | “Ci tengo a specificare che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo le ultime polemiche suichenno riguardata,Delta sui social per riaffrontare l’argomento. Negli scorsi giorni diversi personaggi del mondo dello spettacolo si sono scagliati contro di lei per alcune sua affermazioni chiaramente novax. Dato il grande polverone che si è creato attorno a questa storia, dopo giorni di silenzioha deciso di intervenire nuovamente per chiarire la sua posizione: Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza specifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione. Ci ...