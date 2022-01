Colle, Fico convoca seduta comune il 24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Oggi stesso la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, si legge in una nota dell'ufficio stampa della Camera dei deputati. Al voto oltre 1.000 grandi elettori. I delegati regionali sono ... Leggi su servizitelevideo.rai (Di martedì 4 gennaio 2022) Oggi stesso la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, si legge in una nota dell'ufficio stampa della Camera dei deputati. Al voto oltre 1.000 grandi elettori. I delegati regionali sono ...

Advertising

TelevideoRai101 : Colle, Fico convoca seduta comune il 24 - Candid_S_Voce : Per il Colle Salvini rilancia la proposta di un tavolo tra i leader, ma il Pd lo gela - - Tecnoplasticak : RT @fisco24_info: Per il Colle Salvini rilancia la proposta di un tavolo tra i leader, ma il Pd lo gela : AGI - Stallo tra le forze politic… - fisco24_info : Per il Colle Salvini rilancia la proposta di un tavolo tra i leader, ma il Pd lo gela : AGI - Stallo tra le forze p… - EmilioGargiulo : RT @NinoAiello7: Fico apre le danze e chiama le Camere. I partiti chiedono al premier Draghi di rinunciare al Colle -