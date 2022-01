C' era una volta l' unisono Ro-do-tà Il caos dei 5 stelle sul Quirinale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 gennaio 2022) Stefano Patuanelli, capo delegazione del Movimento 5, ha detto che non c’è “nessuna preclusione per Draghi al”, dopo aver detto ieri perentorio “Draghi resti al governo”. Giuseppe Conte ha invece tirato fuori un’idea formidabile: una donna al Colle. Chi, come, perché, con quali caratteristiche, con quale maggioranza, sono variabili tutto sommato trascurabili di fronte all’assoluto valore del poter sostituire la pochette con il santino di primo ad essersi intestato la questione femminile. Poi però fonti vicine allo stesso leader pentastellato si sono palesate spontaneamente precisando che serve “un profilo alto”, e chi meglio di Draghi, che non sarà una donna ma che gli vuoi dire. Tutto chiaro? Forse non ai senatori pentastellati, che ieri si sono riuniti in conclave e hanno in sostanza detto che si fiderebbero più di Belzebù che del ...