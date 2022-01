Advertising

Ansa_Fvg : Cadavere di un uomo trovato in un parcheggio a Trieste. Indagini della Polizia #ANSA - QdSit : Oggi, 4 gennaio, è stato ritrovato un cadavere in un parcheggio a Trieste. Si tratta di un uomo di 35 anni circa, n… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Cadavere di un uomo trovato nel parcheggio di un centro commerciale - telodogratis : Orrore in un parcheggio: trovato cadavere di un uomo - leggoit : Cadavere di un uomo trovato nel parcheggio di un centro commerciale -

Ultime Notizie dalla rete : Cadavere uomo

Indagini della Polizia sono in corso dopo il ritrovamento deldi undi 35 anni avvenuto questa mattina verso le 8 nel parcheggio interrato di un centro commerciale di via Giulia a Trieste. Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo sulle ...TRIESTE - Drammatica scoperta all'interno del parcheggio interrato 'Saba', accanto al centro commerciale 'Il Giulio'. E' stato trovato ildi undi cui non si conoscono ancora le generalità. A rinvenire il corpo senza vita sono stati, nella mattinata di oggi 4 gennaio, i dipendenti della società che gestisce il parcheggio . ...Pisa, 4 gennaio 2021 - La Festa della Befana sbarca al Teatro Nuovo-Binario Vivo con due spettacoli. Venerdì 7 gennaio alle 17 andrà in scena lo spettacolo per bambini ‘Talama ...Indagini della Polizia sono in corso dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo di 35 anni avvenuto questa mattina verso le 8 nel parcheggio interrato di un centro commerciale di via Giulia ...