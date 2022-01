ATP Cup 2022: Daniil Medvedev batte Alex de Minaur e la Russia vince il confronto con l’Australia (Di martedì 4 gennaio 2022) Daniil Medvedev stavolta non fallisce l’obiettivo e, con una performance di alto livello, sconfigge Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-2. Ciò provoca l’automatica vittoria della Russia sull’Australia per 2-0 nel relativo tie. In questo modo, la corsa per il primo posto, e dunque per l’approdo in semifinale, si fa del tutto selvaggia, visto che Italia, Russia, Australia e Francia hanno tutte almeno una possibilità a seconda dell’esito dei confronti del 6 gennaio. Il primo set parte con l’immediata conferma dei rapporti di forza tra i due giocatori, dal momento che il numero 2 del mondo vince i primi 8 punti e 12 dei primi 14, trovando due break consecutivi. Ne recupera uno de Minaur, che però mai si avvicina ad avere la ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)stavolta non fallisce l’obiettivo e, con una performance di alto livello, sconfiggedecon il punteggio di 6-4 6-2. Ciò provoca l’automatica vittoria dellasulper 2-0 nel relativo tie. In questo modo, la corsa per il primo posto, e dunque per l’approdo in semifinale, si fa del tutto selvaggia, visto che Italia,, Australia e Francia hanno tutte almeno una possibilità a seconda dell’esito dei confronti del 6 gennaio. Il primo set parte con l’immediata conferma dei rapporti di forza tra i due giocatori, dal momento che il numero 2 del mondoi primi 8 punti e 12 dei primi 14, trovando due break consecutivi. Ne recupera uno de, che però mai si avvicina ad avere la ...

