Atac | notizia Green Pass falsi in azienda è falsa

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – In relazione a notizie di stampa che riportano cheavrebbe accertato l’esistenza di 160, l’sottolinea che taleè infondata. Come è noto, in coerenza con il dettato normativo, controlla a campione tramite l’app C19 che i dipendenti che si recano al lavoro siano in possesso di un certificato valido. Tale attività ha portato a più di 90.000 controlli di(sia in fase di accesso ai luoghi di lavoro, sia durante il servizio). Lo comunica l’in una nota. Le anomalie riscontrate – ad oggi – sono state circa una ventina, rilevate da segnalazione negativa accertata tramite app. Nella gestione dei diversi eventi il personale si attiene ai protocolli applicati dal ...

roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - UGLConf : Su Corriere Roma e La Notizia, Atac, sulla metro poche Ffp2 «Aumentare i controlli» Domani Comitato in Prefettura.… -

Ultime Notizie dalla rete : Atac notizia

La Giunta, nella stessa seduta, ha inoltre approvato una delibera che autorizzaall'emissione di tessere gratuite in favore di cittadine e cittadini ultrasettantenni residenti a Roma con reddito ...Una riapertura attesa 'È un'ottimaper i tanti abitanti e lavoratori della zona, per gli ... 'Insieme al rientro in servizio del Tram 2 di sabato scorso e alla consegna di ieri ad #di 70 ...E i sindacati pensano allo sciopero Nel primo lunedì dell’anno arriva la notizia del record dei contagi fra i dipendenti Atac e Ama: a rischio le… Leggi Un numero consistente, ma che secondo via Prene ...COVID Atac e Ama, la variante Omicron sta mettendo in ginocchio le municipalizzate. Le ultime Covid Atac e Ama sotto assedio. Tra positivi e quarantenati, non sono certo giorni facili per chi deve gar ...