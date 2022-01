Ancelotti: «Mi sarebbe piaciuto allenare Totti. Scudetto? Inter favorita» (Di martedì 4 gennaio 2022) L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha svelato un retroscena sulla sua carriera e parlato della lotta Scudetto in Serie A Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in una lunga Intervista a Il Messaggero ha parlato del suo rimpianto per non aver allenatore Totti e della lotta Scudetto in Serie A. IPOTESI ROMA – «Solo una volta c’è stata una mezza possibilità, un colloquio con Franco Baldini. Tanto tempo fa. Peccato, mi sarebbe piaciuto allenare Totti». LAZIO SARRI – «Ottima scelta. E’ il profilo giusto per avviare un nuovo progetto dopo gli anni di Simone Inzaghi». SERIE A – «L’Inter è la favorita per concedere il bis in campionato e ha superato la fase eliminatoria ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) L’allenatore del Real Madridha svelato un retroscena sulla sua carriera e parlato della lottain Serie A Carlo, allenatore del Real Madrid, in una lungavista a Il Messaggero ha parlato del suo rimpianto per non aver allenatoree della lottain Serie A. IPOTESI ROMA – «Solo una volta c’è stata una mezza possibilità, un colloquio con Franco Baldini. Tanto tempo fa. Peccato, mi». LAZIO SARRI – «Ottima scelta. E’ il profilo giusto per avviare un nuovo progetto dopo gli anni di Simone Inzaghi». SERIE A – «L’è laper concedere il bis in campionato e ha superato la fase eliminatoria ...

Advertising

MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Ancelotti: “Mi sarebbe piaciuto allenare #Totti. Con #Mourinho la #ASRoma è in buone mani” - sportli26181512 : I rimpianti di Ancelotti: 'In passato vicino alla Roma, mi sarebbe piaciuto allenare Totti' - Romagialloross4 : #Ancelotti: “Mi sarebbe piaciuto allenare #Totti. Con #Mourinho la #ASRoma è in buone mani” - teladoiotokyo : Ancelotti: Mi sarebbe piaciuto allenare Totti. Con Mou la Roma è in buone mani: Carlo Ancelotti, allenatore del Rea… - siamo_la_Roma : ?? Parla #CarloAncelotti ??? 'C'è stata in passato una possibilità di andare alla #Roma, mi sarebbe piaciuto allenar… -