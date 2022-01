Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 14:10 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con i dati diffusi ieri di oltre un milione di italiani positiva il codec con la pressione ospedaliera che cresce di giorno in giorno che porterà da Hong in nove regioni le province autonome di Trento e Bolzano e colorati in giallo numeri mai registrati dall’inizio per le mie ai quali si aggiungono quelli dell’istituto superiore di sanità che parla di un’impennata di casi Soprattutto negli Under 19 quella fascia d’età ancora in piena fase di vaccinazione aumento di casi di coronavirus nel mondo in particolare bimbi ha registrato quasi 130 mila contagi nella settimana Appena conclusa il 182% in più rispetto 46073 contagi dei 7 giorni precedenti secondo quanto riporta il Times of India si tratta dell’incremento più forte dall’inizio della pandemia in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con i dati diffusi ieri di oltre un milione di italiani positiva il codec con la pressione ospedaliera che cresce di giorno in giorno che porterà da Hong in nove regioni le province autonome di Trento e Bolzano e colorati in giallo numeri mai registrati dall’inizio per le mie ai quali si aggiungono quelli dell’istituto superiore di sanità che parla di un’impennata di casi Soprattutto negli Under 19 quella fascia d’età ancora in piena fase di vaccinazione aumento di casi di coronavirus nel mondo in particolare bimbi ha registrato quasi 130 mila contagi nella settimana Appena conclusa il 182% in più rispetto 46073 contagi dei 7 giorni precedenti secondo quanto riporta il Times of India si tratta dell’incremento più forte dall’inizio della pandemia in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - SkyTG24 : Morazzone, aveva domiciliari e codice rosso: uccide figlio di 7 anni - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - junews24com : Dembele Juve, Alemany: «Nessun incontro in agenda, sanno cosa vogliamo» - - ValeRossignoli : RT @DomaniGiornale: ?? #Brasile, il presidente #Bolsonaro ricoverato d’urgenza -