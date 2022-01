Torre del Greco: bimbo di due anni annega in mare, la mamma voleva suicidarsi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo il dramma arrivato da Varese dove un uomo di 40 anni ha ucciso il suo bambino con un fendente alla gola e lo ha poi nascosto nell’armadio, questa mattina arriva un’altra terribile notizia. Siamo a Torre del Greco, a pochi passi da Napoli: un bambino è morto annegato in mare ieri sera. La notizia questa mattina con la prima ricostruzione dei fatti: non si sarebbe trattato di un incidente. Il bambino, che aveva solo due anni, sarebbe stato portato in quel posto della mamma che voleva togliersi la vita. Prima di compiere il festo estremo, la donna avrebbe portato il piccolo a mare. A raccontare come sarebbero andate le cose alcuni testimoni che avrebbero impedito alla donna di togliersi la vita. Nulla invece avrebbero potuto fare per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo il dramma arrivato da Varese dove un uomo di 40ha ucciso il suo bambino con un fendente alla gola e lo ha poi nascosto nell’armadio, questa mattina arriva un’altra terribile notizia. Siamo adel, a pochi passi da Napoli: un bambino è mortoto inieri sera. La notizia questa mattina con la prima ricostruzione dei fatti: non si sarebbe trattato di un incidente. Il bambino, che aveva solo due, sarebbe stato portato in quel posto dellachetogliersi la vita. Prima di compiere il festo estremo, la donna avrebbe portato il piccolo a. A raccontare come sarebbero andate le cose alcuni testimoni che avrebbero impedito alla donna di togliersi la vita. Nulla invece avrebbero potuto fare per ...

