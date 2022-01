Tiziana Panella positiva al Covid | «Sono un soggetto fragile Ho paura»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 3 gennaio 2022)aled è lei stessa ad annunciarlo, in un racconto – nero su bianco sul Corriere – quasi straziante. La sua non è una positività qualunque poiché, spiega, “c’è anche ilio“. La giornalista, conduttrice di Tagadà su La7, racconta che tutto è partito dalla cena della vigilia di Natale in famiglia, a Caserta, dove è tornata insieme alla figlia dopo due anni; ci tiene a dire di averlo fatto dopo aver completato il ciclo di vaccinazioni ed essersi sottoposta a tampone. “Il 24 a cena, c’è una specie di cappa. Il figlio di mio fratello è positivo, mio fratello non c’è (…) Mi sveglio ed è Natale e sto male e resisto. Il 26a Roma. I sintomi non li ...