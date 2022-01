Sergio Leone e il genere spaghetti-Western (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 3 gennaio 1929 nasceva il maestro del cinema italiano Sergio Leone. Annoverato tra i padri fondatori del genere spaghetti-Western, genere che negli anni ’60 riportò in auge i film di “cowboys”, riscrivendone i paradigmi. Da “Per un pugno di dollari”,(1964) a “Giù la testa”, (1971), ripercorriamo brevemente la carriera del noto regista italiano. Nato a pochi metri dalla Fontana di Trevi, a Roma, nel ’31 si trasferisce con i genitori nel quartiere popolare di Trastevere. Il padre, Vincenzo Leone, in arte Roberto Roberti è stato uno dei pionieri del cinema muto. Fra i banchi di scuola incontra il suo futuro amico e collaboratore Ennio Morricone. Essendo figlio d’arte, fin da giovane Sergio Leone partecipa ai film del padre, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 3 gennaio 1929 nasceva il maestro del cinema italiano. Annoverato tra i padri fondatori delche negli anni ’60 riportò in auge i film di “cowboys”, riscrivendone i paradigmi. Da “Per un pugno di dollari”,(1964) a “Giù la testa”, (1971), ripercorriamo brevemente la carriera del noto regista italiano. Nato a pochi metri dalla Fontana di Trevi, a Roma, nel ’31 si trasferisce con i genitori nel quartiere popolare di Trastevere. Il padre, Vincenzo, in arte Roberto Roberti è stato uno dei pionieri del cinema muto. Fra i banchi di scuola incontra il suo futuro amico e collaboratore Ennio Morricone. Essendo figlio d’arte, fin da giovanepartecipa ai film del padre, in ...

