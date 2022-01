Per i presidi si potrebbe sfruttare la Dad per accelerare sulla vaccinazione degli under 12 (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - “Si tratta di una decisione molto critica, da demandare alle autorità sanitarie che sono in possesso dei dati aggiornati dei contagi nelle varie regioni. Deve essere chiaro che la Dad pregiudica la qualità degli apprendimenti rispetto alla scuola in presenza e quindi si devono avere delle ottime ragioni per decidere in tal senso. Si potrebbe ad esempio sfruttare un certo periodo di Dad per accelerare la vaccinazione degli under 12 anni, in quanto i numeri del contagio in quest'ultime ore ci dicono che è proprio la fascia dei più piccoli la più colpita”. Lo dichiara all'AGI, Antonello Giannelli presidente dell'Associazione nazionale presidi, commentando la richiesta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca di rinviare di 20-30 giorni la ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - “Si tratta di una decisione molto critica, da demandare alle autorità sanitarie che sono in possesso dei dati aggiornati dei contagi nelle varie regioni. Deve essere chiaro che la Dad pregiudica la qualitàapprendimenti rispetto alla scuola in presenza e quindi si devono avere delle ottime ragioni per decidere in tal senso. Siad esempioun certo periodo di Dad perla12 anni, in quanto i numeri del contagio in quest'ultime ore ci dicono che è proprio la fascia dei più piccoli la più colpita”. Lo dichiara all'AGI, Antonello Giannelli presidente dell'Associazione nazionale, commentando la richiesta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca di rinviare di 20-30 giorni la ...

SI_sinistra : RT @GiovanniPaglia: In Italia niente smart working, perché secondo Brunetta siamo “al massimo livello di sicurezza sanitaria” Con 100.000 c… - Incantesimo : RT @GiovanniPaglia: In Italia niente smart working, perché secondo Brunetta siamo “al massimo livello di sicurezza sanitaria” Con 100.000 c… - sulsitodisimone : Per i presidi si potrebbe sfruttare la Dad per accelerare sulla vaccinazione degli under 12 - ccclacar : RT @GiovanniPaglia: In Italia niente smart working, perché secondo Brunetta siamo “al massimo livello di sicurezza sanitaria” Con 100.000 c… - GiovanniPaglia : In Italia niente smart working, perché secondo Brunetta siamo “al massimo livello di sicurezza sanitaria” Con 100.0… -