Pd: Cuperlo, ‘D’Alema sbagliò, era giusto restare e lottare da dentro’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) – “Io sono contento quando la sinistra allarga il suo consenso e quando il Pd, come sta accadendo con Letta, diventa perno di una alleanza aperta, sociale e civica in grado di rinnovare il Paese e battere una destra pericolosa. Si può fare e lo abbiamo appena dimostrato con il voto nelle città”. Lo dice Gianni Cuperlo, a Repubblica, a proposito della discussione aperta dalle parole di Massimo D’Alema sul Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) – “Io sono contento quando la sinistra allarga il suo consenso e quando il Pd, come sta accadendo con Letta, diventa perno di una alleanza aperta, sociale e civica in grado di rinnovare il Paese e battere una destra pericolosa. Si può fare e lo abbiamo appena dimostrato con il voto nelle città”. Lo dice Gianni, a Repubblica, a proposito della discussione aperta dalle parole di Massimo D’Alema sul Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

