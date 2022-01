Paolo Bonolis senza parole: scopre tutto in diretta, non sapeva nulla (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Paolo Bonolis ad Avanti Un Altro ha conosciuto molti personaggi particolari, ma mai come L’Uomo Cannone: ecco che cosa l’ha colpito di lui. Di personaggi strani nella sua carriera da conduttore ne ha visti tanti, ma ogni volta Paolo Bonolis rimane senza parole: ricordate quella volta in cui ha avuto modo di parlare con uno Leggi su youmovies (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ad Avanti Un Altro ha conosciuto molti personaggi particolari, ma mai come L’Uomo Cannone: ecco che cosa l’ha colpito di lui. Di personaggi strani nella sua carriera da conduttore ne ha visti tanti, ma ogni voltarimane: ricordate quella volta in cui ha avuto modo di parlare con uno

Advertising

RenatoVianello : RT @Kabyreh: Personaggi noti italiani che hanno sponsorizzato il vaccino anticovid (continua): Paolo Bonolis Mara Venier Piero e Alberto A… - Adriana74513789 : Prima puntata di c’è posta per te - PasqualeMarro : #PaoloBonolis: si è lasciato proprio con Lei… - TheSkyisgreen6 : RT @vv14_ed14: Poi il cameo da Bonolis #tzvip Brillante??? Qui fierissima, non tanto per il cameo, ma perché uno come Paolo si era “innamor… - vv14_ed14 : Poi il cameo da Bonolis #tzvip Brillante??? Qui fierissima, non tanto per il cameo, ma perché uno come Paolo si era… -