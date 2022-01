L’ombra della droga sul giallo dello scrittore ungherese morto dopo un festino in un club gay (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sul giallo del decesso di Gergely Homonnay – lo scrittore ungherese che i carabinieri hanno trovato morto il primo gennaio in un club privato, riferimento del mondo gay nella zona di Piazza San Giovanni a Roma – gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per «morte come ipotesi di altro reato». Il pm Luca Guerzoni ha ricevuto l’informativa dei carabinieri della compagnia di Piazza Dante. E questa mattina ha aperto un’inchiesta per chiarire i contorni della vicenda. Al momento, infatti, sembra ci sia la droga dietro la fine improvvisa del 52enne scrittore di origini ungheresi e influencer su Instagram. Noto soprattutto in quanto attivista della comunità Lgbt e oppositore del governo di Orban. scrittore ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Suldel decesso di Gergely Homonnay – loche i carabinieri hanno trovatoil primo gennaio in unprivato, riferimento del mondo gay nella zona di Piazza San Giovanni a Roma – gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per «morte come ipotesi di altro reato». Il pm Luca Guerzoni ha ricevuto l’informativa dei carabiniericompagnia di Piazza Dante. E questa mattina ha aperto un’inchiesta per chiarire i contornivicenda. Al momento, infatti, sembra ci sia ladietro la fine improvvisa del 52ennedi origini ungheresi e influencer su Instagram. Noto soprattutto in quanto attivistacomunità Lgbt e oppositore del governo di Orban....

