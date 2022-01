Le prime pagine di oggi (Di lunedì 3 gennaio 2022) I problemi delle assenze nei servizi pubblici a causa dei contagi e le nuove restrizioni che il governo potrebbe introdurre nei prossimi giorni Leggi su ilpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) I problemi delle assenze nei servizi pubblici a causa dei contagi e le nuove restrizioni che il governo potrebbe introdurre nei prossimi giorni

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine SCENARIO LAVORO/ La 'molla' da riscoprire al posto dei sussidi Alcuni commentatori, anche su queste pagine, hanno colto e analizzato in profondità dati e ...mercati e l'insorgere di costi inaccettabili sul fronte delle risorse energetiche e di alcune materie prime.

Il nuovo libro di Houellebecq è la radiografia della paura del nostro tempo E poi la complicata famiglia di Paul, una sorella fanatica religiosa, un misterioso padre, ex - dirigente dei Servizi Segreti, folgorato nelle prime pagine da un terribile ictus e assistito da una ...

Le prime pagine di oggi Il Post PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli non rilancia, Insigne vicino al Toronto" “Icardi & Signora” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Via al mercato, il primo gol vuole farlo la Juve - si legge - Morata pronto per andare al Barça ma senza ...

Mercatini in via Veneto, prima chiusura al traffico L’inizio del nuovo anno apre a storiche iniziative: per la prima volta la strada centrale, via Veneto, il 6 gennaio sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 18 in occasione dei mercatini dell’Epifania; un ...

