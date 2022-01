Kabir Bedi, chi è la quarta moglie Parveen Dusanj: “All’inizio è stato difficile” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Parveen Dusanj è la donna che ha conquistato il cuore e quarta moglie del grande attore Kabir Bedi. La donna ha origini indiane, ma è inglese. Classe 1976, la Dusanj è nata nel Regno Unito. La passione per le problematiche sociali la appassionano fin da piccola. E’ per questo che si iscrive alla facoltà di economia politica dato che il suo obiettivo è di aiutare chi si trova in difficoltà e dare voce a chi non può essere ascoltato. L’ambienta della politica non le è però troppo congeniale e decide di lavorare nel sociale per il governo britannico. La sua carriera vanta ruoli e collaborazioni molto importanti. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council e diventa vicepresidente di una società che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)è la donna che ha conquiil cuore edel grande attore. La donna ha origini indiane, ma è inglese. Classe 1976, laè nata nel Regno Unito. La passione per le problematiche sociali la appassionano fin da piccola. E’ per questo che si iscrive alla facoltà di economia politica dato che il suo obiettivo è di aiutare chi si trova in difficoltà e dare voce a chi non può essere ascoltato. L’ambienta della politica non le è però troppo congeniale e decide di lavorare nel sociale per il governo britannico. La sua carriera vanta ruoli e collaborazioni molto importanti. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council e diventa vicepresidente di una società che ...

