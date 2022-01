Il prof “rosso” Cappelli contro Speranza: “Non capisco come la sinistra possa sentirsi rappresentata da lui” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Guido Maria Cappelli, professore di letteratura italiana all’università L’Orientale di Napoli, uomo di sinistra per formazione, è uno degli accademici che hanno una visione critica della gestione della pandemia. Sono balzate alle cronache le sue «lezioni all’aperto» a Napoli, in Galleria Principe, destinate agli studenti che non hanno il green pass. Fa parte della cosiddetta Commissione Dupre (Dubbio e precauzione), che sulla pandemia tenta di andare oltre il pensiero dominante. Uomo di sinistra, spiega in un’intervista a la Verità quale sia il suo Pantheon: “Per quanto mi riguarda Antonio Gramsci, Pier Paolo Pasolini, Curzio Malaparte. Mi sono iscritto al Pci a 18 anni, poi Pds, poi una vaga simpatia per il centrosinistra. Poi ho vissuto in Spagna appassionandomi a José Luis Zapatero e Podemos. Da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Guido Mariaessore di letteratura italiana all’università L’Orientale di Napoli, uomo diper formazione, è uno degli accademici che hanno una visione critica della gestione della pandemia. Sono balzate alle cronache le sue «lezioni all’aperto» a Napoli, in Galleria Principe, destinate agli studenti che non hanno il green pass. Fa parte della cosiddetta Commissione Dupre (Dubbio e precauzione), che sulla pandemia tenta di andare oltre il pensiero dominante. Uomo di, spiega in un’intervista a la Verità quale sia il suo Pantheon: “Per quanto mi riguarda Antonio Gramsci, Pier Paolo Pasolini, Curzio Malaparte. Mi sono iscritto al Pci a 18 anni, poi Pds, poi una vaga simpatia per il centro. Poi ho vissuto in Spagna appassionandomi a José Luis Zapatero e Podemos. Da ...

