Il dolore di Laura Torrisi per la morte della nonna: “Ingiusto morire da soli” (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ grande il dolore di Laura Torrisi per la morte della sua nonna. Qualche mese fa aveva postato sui social le immagini di un grande abbraccio, quello che aveva scelto di dare prendendo un treno alla sua adorata nonna, arrivando per caso in Sicilia, la terra che l’aveva vista nascere e crescere, come la sua nonnina, felicissima di rivederla. E’ stata l’ultima volta che le due si sono toccate, abbracciate. Ma non sarà di certo l’ultima volta che sentiranno l’affetto che provano. Oggi però è il momento dell’addio e il vuoto che lascia chi se ne va, è sempre troppo grande. L’attrice si sfoga sui social, anche per come sono andate le cose. Purtroppo ormai da quasi due anni, chi se ne va via magari in ospedale o in una struttura, non può rivedere nessuno, muore da solo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ grande ildiper lasua. Qualche mese fa aveva postato sui social le immagini di un grande abbraccio, quello che aveva scelto di dare prendendo un treno alla sua adorata, arrivando per caso in Sicilia, la terra che l’aveva vista nascere e crescere, come la sua nonnina, felicissima di rivederla. E’ stata l’ultima volta che le due si sono toccate, abbracciate. Ma non sarà di certo l’ultima volta che sentiranno l’affetto che provano. Oggi però è il momento dell’addio e il vuoto che lascia chi se ne va, è sempre troppo grande. L’attrice si sfoga sui social, anche per come sono andate le cose. Purtroppo ormai da quasi due anni, chi se ne va via magari in ospedale o in una struttura, non può rivedere nessuno, muore da solo, ...

