Federico Bernardeschi e il ' cuore allargato' | problema risolto con dieta e farmaci

(Di lunedì 3 gennaio 2022) "A 16 anni mi hanno detto che non potevo più giocare a causa del. Sono stato in casa fermo per mesi ed ho capito quanto amassi davvero il calcio. Da lì mi sono ripromesso di fare tutto quello ...

Queste le parole rilasciate oggi da, attaccante della Juventus e campione d'Europa con la Nazionale, ai microfoni di Dazn. Non è però la prima volta cheracconta il ...sembra finalmente aver ritrovato un po' di tranquillità e continuità in campo. La sua posizione in bianconero resta però in bilico, perché il contratto è in scadenza e con uno ...Juventus, Bernardeschi: '2021 anno straordinario, ma con dei momenti difficili'. vedi letture. Nel corso della lunga intervista concessa a DAZN, Federico Bernardeschi ha parlato anche del 2021 appena ...Come in un matrimonio… C’è una tradizione nello spogliatoio per cui chi rinnova, paga la cena a tutta la squadra. L’attaccante della Juventus e della nazionale italiana Federico Bernardeschi ha parlat ...