Federica Calemme ridicolizzata davanti a tutti | la battutaccia non è passata inosservata VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Brutti momenti per, che è stata praticamente bullizzata. I fan notano tutto: situazione inaccettabileall’interno del GF VIP: momenti difficili (Youtube)Una delle ultime concorrenti ad essere entrate è al centro di una vera e propria bufera. Si sa che non è facile resistere all’interno della casa del Grande Fratello, soprattutto se le teste più calde non ti includono nel loro giro di “protetti”. E persta accadendo proprio questo: lafatta da un’altra concorrente è stata sentita da, sia dentro la casa che fuori. Parole dure dai fan per la colpevole, che non la passerà di certo liscia. Leggi anche >>> “Vergogna, è disgustoso”: brutto gesto contro Jessica Selassié, scene ...