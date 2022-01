Euro contro Lira | prezzi esplosi Sapete quanto costa di più oggi una pizza?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) È passato poco più di un giorno dall'inizio del nuovo anno e, al di là del Covid che ormai ci accompagna da un paio d'anni, la nuova ossessione degli italiani è legata ai rincari delle bollette di luce e gas. Una stangata con cui abbiamo dovuto, obtorto collo, brindare assieme all'avvio del 2022. Secondo le ultime stime sarà una vera e propria rapina (+55% per l'elettricità e un rialzo del 41,8% per il gas) che impatterà per oltre 2milaa famiglia. E a poco serviranno anche i quasi 4 miliardi di(precisamente sono 3,8 mld) messi sul piatto dal governo per limitare i rincari che peseranno sui cittadini. Ma negli ultimi vent' anni - ossia da quando è entrato in vigore l'- gli italiani si sono dovuti barcamenare con una infinità diin salita continua. Solo per fare un esempio il costo dell'energia è ...