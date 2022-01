E’ morto lo scrittore Gianni Celati | narratore e viaggiatore irrequieto e solitario

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo, traduttore e critico letterarioall’età di 84 anni in Inghilterra, dove viveva dal 1989. Fu una delle voci più rappresentative dei fermenti culturali che hanno attraversato la società italiana dagli anni Settanta in poi. Autorenella sua insaziabile fame di viaggiare e raccontare, ènella notte tra il 2 e il 3 gennaio all’età di 84 anni in una casa di cura di Hove, vicino a Brighton. La notizia della scomparsa è stata confermata all’Adnkronos dall’amicoDaniele Benati, nella cui casa di Reggio Emiliaera ospite ogni volta che tornava in Italia. Da tempo malato, loera caduto accidentalmente nello scorso settembre, fratturandosi il femore e quindi ...

