"Covid, clima, cyber: tra Biden e Draghi collaborazione proficua" (Di lunedì 3 gennaio 2022) (di Francesco de Leo) Thomas Smitham è l'Incaricato d'Affari ad interim presso l'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia. Incontro il facente funzioni di Ambasciatore nello splendido Palazzo Margherita, sede dell'Ambasciata, già palazzo Boncompagni Ludovisi e residenza della prima regina d'Italia Margherita di Savoia. Smitham sottolinea la necessità della cooperazione tra alleati sui valori condivisi per affrontare le crisi attuali e future, dall'Ucraina ai rapporti con la Cina. "Grazie di essere qui, è un gran piacere parlare con voi", dice l'ambasciatore Smitham, "è stato un anno interessante per i nostri due Paesi. Ci sono ancora delle sfide davanti a noi. Con il Presidente Biden e il presidente Draghi abbiamo lavorato bene quest'anno ottenendo risultati positivi nelle nostre relazioni e a livello internazionale". Comincerei dalla Comunità ...

