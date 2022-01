Così Macron si è arreso all’ultradestra: via la bandiera Ue dall’Arco di Trionfo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Via la bandiera dell’Unione europea dall’Arco di Trionfo, simbolo inequivocabile del cuore di Parigi. Emmanuel Macron ha dovuto fare marcia indietro: il 31 dicembre aveva fatto posizionare il vessillo vicino al milite ignoto francese, e lì sarebbe dovuto rimanere per qualche giorno a sventolare. Ma a quanto pare le pressioni della cittadinanza, sempre più arrabbiata, e della destra – ormai traino di queste ultime presidenziali francesi – che rivendica unità e identità nazionali, hanno avuto la meglio. Ieri infatti sono sorti i primi dubbi, come raccontato da La Stampa: «Il Governo è stato costretto ad accelerare la rimozione, rispetto al calendario previsto? È probabile». Il gesto voleva essere di buon auspicio per questi sei mesi appena cominciati di presidenza Ue. E invece niente. Dall’ultradestra ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Via ladell’Unione europeadi, simbolo inequivocabile del cuore di Parigi. Emmanuelha dovuto fare marcia indietro: il 31 dicembre aveva fatto posizionare il vessillo vicino al milite ignoto francese, e lì sarebbe dovuto rimanere per qualche giorno a sventolare. Ma a quanto pare le pressioni della cittadinanza, sempre più arrabbiata, e della destra – ormai traino di queste ultime presidenziali francesi – che rivendica unità e identità nazionali, hanno avuto la meglio. Ieri infatti sono sorti i primi dubbi, come raccontato da La Stampa: «Il Governo è stato costretto ad accelerare la rimozione, rispetto al calendario previsto? È probabile». Il gesto voleva essere di buon auspicio per questi sei mesi appena cominciati di presidenza Ue. E invece niente. D...

