Bimbo annegato a Torre del Greco, madre fermata per omicidio: "Pensava fosse disabile"

È stata fermata con l'accusa di omicidio volontario la mamma del bambino di 2 anni morto annegato a Torre Del Greco, in provincia di Napoli. La 40enne è stata interrogata a lungo dal pm, in presenza del suo avvocato difensore.

