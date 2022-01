Abraham tampona in Porsche: incidente verso Trigoria (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Nessuna conseguenza, tutto risolto con una constatazione amichevole Piccolo incidente per Tammy Abraham mentre era alla guida del suo Porsche Cayenne sulla strada che porta a Trigoria. L’attaccante della Roma è stato protagonista di un tamponamento. Come riporta Gazzetta.it nessuno è rimasto contuso, Abraham è sceso dall’auto per verificare le condizioni della donna e spiegare la dinamica dell’incidente. Non è stato necessario l’intervento dei vigili, tutto si è risolto con una constatazione amichevole e il giocatore successivamente si è regolarmente allenato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Nessuna conseguenza, tutto risolto con una constatazione amichevole Piccoloper Tammymentre era alla guida del suoCayenne sulla strada che porta a. L’attaccante della Roma è stato protagonista di unmento. Come riporta Gazzetta.it nessuno è rimasto contuso,è sceso dall’auto per verificare le condizioni della donna e spiegare la dinamica dell’. Non è stato necessario l’intervento dei vigili, tutto si è risolto con una constatazione amichevole e il giocatore successivamente si è regolarmente allenato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

