Uccide figlio: c'era codice rosso per maltrattamenti (Di domenica 2 gennaio 2022) Non c'era stata una denuncia diretta da parte della moglie, ma in base ad alcune segnalazioni da parte di altri era stato aperto un codice rosso per maltrattamenti in famiglia per Davide Paitoni, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Non c'era stata una denuncia diretta da parte della moglie, ma in base ad alcune segnalazioni da parte di altri era stato aperto unperin famiglia per Davide Paitoni, che ...

matteosalvinimi : Chi uccide il proprio figlio non può essere chiamato “padre”. Una preghiera per il povero angelo e per la mamma. - Agenzia_Ansa : Uccide il figlio di 7 anni e tenta l'omicidio della ex moglie. E' successo in provincia di Varese, a Morazzone #ANSA - repubblica : Varese, uccide il figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta l'omicidio della moglie: quaran… - LaStampa : Varese, uccide figlio di 7 anni e poi si da alla fuga: l'arresto ripreso dall'elicottero - Giulicat1512 : RT @EugenioCardi: 40ENNE DI MORAZZONE UCCIDE IL FIGLIO DI 7 ANNI E POI ACCOLTELLA LA MOGLIE. Voi però comtinuate ad aver paura degli immigr… -