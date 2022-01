Traffico Roma del 02-01-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 gennaio 2022) Luceverdementre avanti dalla redazione Buongiorno e buona domenica in studio Stefano Baiocchi circolazione scorrevole sulla rete vieni a cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare né sulle principali vie con valori didecisamente bassi Grazie soprattutto la domenica ecologica all’interno della cosiddetta fascia verde il provvedimento che limita la circolazione veicoli più inquinanti è scattato alle 7:30 per protrarsi sino alle 12:30 si replica nel pomeriggio nuovo stop dalle 16:30 sino alle 20:30 al Aurelio la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente in via di Boccea all’altezza di via Gregorio XI altro incidente all’appio latino in via Etruria nei pressi di via Imera raccomandiamo tutte le attenzioni del caso atras ricordiamo che gli archi di Porta Portese sono chiusi alnelle due direzioni sia ...