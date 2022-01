Oroscopo di Paolo Fox dal 3 al 9 gennaio | previsioni della settimana

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un nuovo anno è iniziato, e il nostro astrologo preferito,Fox, ci dice come le stelle vorrebbero che ci comportassimo. Vediamo di seguito l’le dal 3 al 9, per ogni segno zodiacale. Ariete Non benissimo gli ariete che iniziano l’anno con dubbi e indecisioni in amore. Venere è in fase di transizione per cui ora non godi del suo appoggio. Per fortuna mercoledì le cose migliorano. Nel lavoro, cerca di non andare giù di morale se vedi che le soluzioni tardano ad arrivare. Molti hanno intrapreso un nuovo percorso, per altri i cambiamenti sono in arrivo nei prossimi mesi. Toro Sarai prossimamente protagonista di nuove emozioni dopo un incontro che ti ha cambiato la vita, via l’orgoglio, soprattutto perché hai Mercusio contro e potrebbero sorgere battibecchi e incomprensioni. Per il lavoro, sei ...