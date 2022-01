Omicron o raffreddore? Sintomi simili, ma c'è la variabile mal di gola. Il rischio grave per i No vax (Di domenica 2 gennaio 2022) Prendere sottogamba la solo perché in generale sembra avere gli stessi Sintomi di un raffreddore può costare molto caro. Secondo gli esperti, infatti, se a contagiarsi con la nuova variante sono i ... Leggi su leggo (Di domenica 2 gennaio 2022) Prendere sottogamba la solo perché in generale sembra avere gli stessidi unpuò costare molto caro. Secondo gli esperti, infatti, se a contagiarsi con la nuova variante sono i ...

Advertising

emilianopicco : RT @GianlucaPistore: Avete sentito anche voi che siccome omicron è un banale raffreddore Israele ha fatto un passo indietro sulla quarta do… - Verdoux11 : RT @lacordacura: #Locatelli mentre mezzo mondo va verso le riaperture e la consapevolezza che #omicron non altro che un raffreddore lui inn… - autoctoNO_it : RT @lacordacura: #Locatelli mentre mezzo mondo va verso le riaperture e la consapevolezza che #omicron non altro che un raffreddore lui inn… - lacordacura : #Locatelli mentre mezzo mondo va verso le riaperture e la consapevolezza che #omicron non altro che un raffreddore… - francang1950 : RT @ScienceYSK: Quindi omicron è un raffreddore rispetto a delta? No: semplicemente i vaccini, e il richiamo, funzionano! -