Non vergognarti se ti piacciono i film trash, per la scienza sei più intelligente (Di domenica 2 gennaio 2022) Squali che piovono dal cielo, zombie che diventano cannibali e pomodori assassini, queste sono solo alcune delle trame di quelli che sono stati riconosciuti all'unanimità come i film più trash della storia. E sì, anche noi li abbiamo visti. Forse lo abbiamo fatto per assecondare quell'insensato fascino dell'orrido che appartiene un po' a tutte noi, o forse perché sentivamo il desiderio di guardare qualcosa che mettesse a riposo il nostro intelletto o perché, ancora, ci piacciono e basta. Quello che sappiamo per certo è che non dobbiamo vergognarci di ammettere questa propensione nei confronti dei film trash. E anche se ogni tanto fingiamo di non averli visti o peggio, prendiamo in giro chi ammette spudoratamente di esserne fan, per paura che possano criticarci, in realtà la scienza ci ...

