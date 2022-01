L’ex compagna di Paolo Calissano: “Non si è suicidato” (Di domenica 2 gennaio 2022) Gli è sempre rimasta vicino anche se la loro relazione era finita. Fabiola voleva molto bene a Paolo Calissano ed è stata lei, a rendersi conto che c’era qualcosa di strano visto che l’attore non rispondeva alle chiamate e ai messaggi. E’ stata lei a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine che purtroppo non hanno potuto fare molto per l’attore, morto in casa da giorni. Oggi Fabiola, nella sua prima intervista concessa per Il Messaggero, spiega che Paolo non si sarebbe mai tolto la vita e non crede che si sia trattato di un suicidio. “Paolo non si è suicidato“. Questa è la posizione delL’ex compagna di Paolo che cerca di raccontare anche come era oggi la vita dell’attore e il motivo per il quale non c’era questa volontà. “Non era da lui – ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 gennaio 2022) Gli è sempre rimasta vicino anche se la loro relazione era finita. Fabiola voleva molto bene aed è stata lei, a rendersi conto che c’era qualcosa di strano visto che l’attore non rispondeva alle chiamate e ai messaggi. E’ stata lei a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine che purtroppo non hanno potuto fare molto per l’attore, morto in casa da giorni. Oggi Fabiola, nella sua prima intervista concessa per Il Messaggero, spiega chenon si sarebbe mai tolto la vita e non crede che si sia trattato di un suicidio. “non si è“. Questa è la posizione deldiche cerca di raccontare anche come era oggi la vita dell’attore e il motivo per il quale non c’era questa volontà. “Non era da lui – ...

Advertising

repubblica : Focolaio di Covid nella residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore: l'ex premier e la compagna Marta Fascina sono neg… - BinaryOptionEU : RT 'Ascoltata dai carabinieri l'ex compagna di #Calissano che aveva chiamato il 112 perché non riusciva a contattar… - comunicalonews : Non si rassegna alla fine della relazione con l’ormai ex compagna e, incontrandola forse per caso, inizia a minacci… - infoitinterno : Paolo Calissano, si indaga per omicidio colposo. Sentita l'ex compagna - Azzurra28749827 : Morto Paolo Calissano, ascoltata l'ex compagna e acquisito cellulare -