Covid oggi Piemonte | 2 619 contagi e 6 morti | bollettino 2 gennaio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 2.619 i nuovida Coronavirus2022 insecondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 6nella Regione. Da inizio pandemia sono morte 12.065 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.452 tamponi eseguiti, di cui 10.404 antigenici. Da ieri sono guarite 1.062 persone. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.294, 52 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 109, uno in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 78.688. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.