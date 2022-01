Consiglio Lega calcio: "Niente rinvio finale Supercoppa Inter-Juve" (Di domenica 2 gennaio 2022) La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso - apprende l’ANSA - di non concedere alle due società il rinvio richiesto per la situazione Covid in evoluzione. I sei consiglieri hanno preso la loro decisione all’unanimità. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Ladiitaliana trantus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: ildelladi serie A ha infatti appena deciso - apprende l’ANSA - di non concedere alle due società ilrichiesto per la situazione Covid in evoluzione. I sei consiglieri hanno preso la loro decisione all’unanimità.

Advertising

sportface2016 : +++#InterJuventus nessun rinvio: il Consiglio di Lega conferma la partita al 12 gennaio+++ #Supercoppa - forumJuventus : CdS: 'Oggi Consiglio di Lega urgente: la proposta di spostare la data della Supercoppa fa discutere, c'è chi ha chi… - borghi_claudio : @fandalo73 @Andesa63 @fatima_lorrai @LaStampa Non sono in consiglio dei ministri e non conta cosa 'si vota' ma se s… - apetrazzuolo : SUPERCOPPA - Il Consiglio della Lega di Serie A ha stabilito che si giocherà regolarmente il 12 gennaio - sportli26181512 : Consiglio Lega: 'Niente rinvio per la Supercoppa': Consiglio Lega: 'Niente rinvio per la Supercoppa' I consiglieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Lega Consiglio Lega: 'Niente rinvio per la Supercoppa' La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso di non concedere alle due società il rinvio richiesto per la situazione Covid in evoluzione. I sei consiglieri hanno preso la loro decisione ...

Covid, i nodi del governo: il Super green pass per lavorare e le nuove regole a scuola. Cisl: 'Dad, no a modelli ingestibili e ... Il prossimo tentativo è previsto a metà della prossima settimana: probabilmente proprio mercoledì 5 gennaio sarà convocato un nuovo Consiglio dei ministri . Ci sarà da convincere soprattutto la Lega ,...

Consiglio Lega: "Niente rinvio per la Supercoppa" La Gazzetta dello Sport Supercoppa Italiana, nessun rinvio per Inter-Juventus: decisione unanime del Consiglio di Lega Supercoppa Italiana, nessun rinvio per Inter-Juventus: decisione unanime del Consiglio di Lega. La gara resta dunque in programma per il 12 gennaio.

Consiglio Lega “niente rinvio finale Supercoppa Inter-Juve” (ANSA) – ROMA, 02 GEN – La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giochera’ regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso – apprende l ...

La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano: ildelladi serie A ha infatti appena deciso di non concedere alle due società il rinvio richiesto per la situazione Covid in evoluzione. I sei consiglieri hanno preso la loro decisione ...Il prossimo tentativo è previsto a metà della prossima settimana: probabilmente proprio mercoledì 5 gennaio sarà convocato un nuovodei ministri . Ci sarà da convincere soprattutto la,...Supercoppa Italiana, nessun rinvio per Inter-Juventus: decisione unanime del Consiglio di Lega. La gara resta dunque in programma per il 12 gennaio.(ANSA) – ROMA, 02 GEN – La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giochera’ regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso – apprende l ...