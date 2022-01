Chiara Ferragni e Fedez | la parodia di “Kinder fetta a Letto” fa impazzire i fan

(Di domenica 2 gennaio 2022) I Ferragnez, più attivi che mai su social, hanno catturato l’attenzione dei fan con un’imitazione ad hoc. Su Instagram, i coniugi da milioni e milioni di follower, hanno riproposto il video più virale del momento:. Ritmo incalzante, parole tese ad ironizzare sulla movida fuori casa: tutto riproposto in chiave ironica. Unaallegra e attiva, ora negativa al covid, cerca di spronare, ancora positivo, a far festa e sorridere. Ma lui rifiuta e preferisce stendersi sul divano. Il risultato è eclatante. Tanti i commenti dei follower che hanno scritto: «La faccia dimi spiazza» e ancora «o mio Dio siete unici», «Il TikTok che stavamo aspettando».è uno ...

L'occasione per la conduttrice è quella di chiedere al rapper informazioni circa le sue condizioni di salute, dopo essere risultato positivo al Covid assieme alla moglie. Fedez ancora ...Fedez, invece, aggiunge, 'è ancora positivo, ma spero sia una questione di giorni. Quindi dai, fantastico', chiosa.Per questo, per alcuni, agganciarsi a tante clip gratuite trasmesse a Domenica In non sembrava del tutto appropriato. Chiara Ferragni negativa al Covid Incubo Covid finito per Chiara Ferragni che ...I Ferragnez, più attivi che mai su social, hanno catturato l'attenzione dei fan con un'imitazione ad hoc. Su Instagram, i coniugi da milioni e milioni di follower, hanno riproposto ...