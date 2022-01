Calciomercato Napoli, un difensore può partire a gennaio! (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sul suo sito lacasadic.com, il Catanzaro è fortemente interessato a Filippo Costa. Il terzino sinistro classe ’96, acquistato dalla Spal due stagioni fa per 1.45 milioni di euro, non è tenuto in considerazione da Luciano Spalletti. Costa Napoli Catanzaro Costa è stato girato in prestito al Bari il primo anno, e alla Virtus Entella nella passata stagione, con cui ha collezionato 23 presenze condite da 2 gol e 3 assist in campionato. Nella passata stagione era allenato proprio da Vivarini, attuale tecnico del Catanzaro, che ora lo vuole di nuovo con se. Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sul suo sito lacasadic.com, il Catanzaro è fortemente interessato a Filippo Costa. Il terzino sinistro classe ’96, acquistato dalla Spal due stagioni fa per 1.45 milioni di euro, non è tenuto in considerazione da Luciano Spalletti. CostaCatanzaro Costa è stato girato in prestito al Bari il primo anno, e alla Virtus Entella nella passata stagione, con cui ha collezionato 23 presenze condite da 2 gol e 3 assist in campionato. Nella passata stagione era allenato proprio da Vivarini, attuale tecnico del Catanzaro, che ora lo vuole di nuovo con se.

