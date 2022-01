Cagliari | bufera Nandez in Uruguay | lui nega tutto

(Di domenica 2 gennaio 2022)- E' arrivata come un fulmine a ciel sereno una nuova grana in casacon Nahitanche non solo è risultato positivo al Covid dopo il rientro dall', ma è pure diventato ...

- E' arrivata come un fulmine a ciel sereno una nuova grana in casacon Nahitan Nandez che non solo è risultato positivo al Covid dopo il rientro dall' Uruguay , ma è pure diventato protagonista di una vicenda giudiziaria che alimenterà senza dubbio tensione. ...Il voto di oggi chiude una vicenda finita al centro dellascatenata dall'incontro all'hotel ... Francesco Lo Voi ha iniziato la carriera come pretore a Sanluri (). Nel 1984 è stato ...Mazzarri, ora, aspetta Calafiori. La difesa del Cagliari, dopo l’addio di Diego Godin e Martin Caceres inizia nuovamente a popolarsi. Dopo Mattia Lovato dell’Atalanta, ecco che fa il suo sbarco in Sar ...La bufera legale e l’assenza nelle prime due giornate del girone di ritorno potrebbero far raffreddare l’interesse per il calciatore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dell ...