Bernardeschi | «Passati momenti difficili | non rimpiango nulla Rinnovo? Volontà chiara»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 gennaio 2022), giocatore della Juventus, è stato intervistato dai microfoni di DAZN. Ecco le parole dell’esterno bianconero Federicoha concesso una lunga intervista a DAZN. Di seguito tutte le dizioni dell’esterno della Juventus. JUVENTUS – «Ho passato moltianche qui alla Juve, ma nonassolutamente niente. Questimi sono serviti tantissimo perché mi hanno fatto crescere. La mia carriera è sempre stata un continuo salire, ma per forza di cose nella vita ci sono anche delle flessioni: è in occasioni simili che bisogna farsi delle domande, riflettere su dove si è sbagliato, su dove hanno sbagliato gli altri, su cosa si può migliorare in noi stessi per fare ancora di più e risalire. E quando risali, è 100 volte ...